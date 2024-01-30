Психолог назвала легкий способ победить прокрастинацию

Победить прокрастинацию (желание откладывать дела на потом) можно, если «есть слона по кусочкам». Такой совет в беседе с Life дала кандидат психологических наук Ольга Силина. Крупные задачи, по ее словам, пугают своими масштабами, поэтому их стоит разделить на более мелкие и выполнять каждый день вплоть до достижения цели.

«Если задача кажется не очень интересной, стоит представить ее как нечто полезное. <...> Также можно договориться с самим собой о том, что если выполнить поручение сегодня, то завтра можно освободиться пораньше», — посоветовала Силина.

Обдумывая решение задачи, специалист рекомендует представить и проговорить результат тех или иных действий.

Ученые из Стэнфордского университета (США) до этого выяснили, что склонность откладывать дела на потом может быть признаком не только прокрастинации, но и нового подтипа депрессии — «когнитивного».

Ранее специалисты рассказали, что лень зачастую представляет собой защитную функцию психики.