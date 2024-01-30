Размер текста
А
А
А

Психолог назвала легкий способ победить прокрастинацию

Психолог Силина: дробление задач на более мелкие поможет победить прокрастинацию

close
100%
Shutterstock

Победить прокрастинацию (желание откладывать дела на потом) можно, если «есть слона по кусочкам». Такой совет в беседе с Life дала кандидат психологических наук Ольга Силина. Крупные задачи, по ее словам, пугают своими масштабами, поэтому их стоит разделить на более мелкие и выполнять каждый день вплоть до достижения цели.

«Если задача кажется не очень интересной, стоит представить ее как нечто полезное. <...> Также можно договориться с самим собой о том, что если выполнить поручение сегодня, то завтра можно освободиться пораньше», — посоветовала Силина.

Обдумывая решение задачи, специалист рекомендует представить и проговорить результат тех или иных действий.

Ученые из Стэнфордского университета (США) до этого выяснили, что склонность откладывать дела на потом может быть признаком не только прокрастинации, но и нового подтипа депрессии — «когнитивного».

Ранее специалисты рассказали, что лень зачастую представляет собой защитную функцию психики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами