Размер текста
А
А
А

Онколог раскрыл количество сеансов в солярии, достаточное для развития рака кожи

Онколог Странадко: для стимуляции раковых клеток достаточно десяти сеансов в солярии

close
100%
Freepik

В последние годы рак кожи все чаще выявляют у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, тогда как раньше им болели только представители старшего поколения, рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко. На сегодня это основное онкологическое заболевание, которое из года в год становится все более распространенным, отметил он в пресс-центре НСН.

Основная причина рака кожи – это особенности кожи россиян, пигментная защита которой не подготовлена к агрессивному солнцу. При этом жители страны стали часто ездить в Турцию, Египет, а также молодые люди любят ходить в солярий, констатировал врач.

«Раньше рак был «привилегией» пожилого возраста, теперь все чаще встречаются пациенты 40-50 лет, рак кожи бывает в 20-30 лет, мы никогда не встречали такого! Достаточно десяти сеансов в солярии для стимуляции каких-то клеток, такое случалось», — предупредил Странадко.

Напомним, врачи считают, что у людей с более чем 50 родинками возрастает риск развития меланомы. Таким людям следует тщательнее защищать кожные покровы с помощью крема с высоким индексом SPF-защиты.

Ранее врачи также перечислили ошибки в уходе за кожей, которые могут спровоцировать дерматит и рак.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами