Онколог раскрыл количество сеансов в солярии, достаточное для развития рака кожи

В последние годы рак кожи все чаще выявляют у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, тогда как раньше им болели только представители старшего поколения, рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко. На сегодня это основное онкологическое заболевание, которое из года в год становится все более распространенным, отметил он в пресс-центре НСН.

Основная причина рака кожи – это особенности кожи россиян, пигментная защита которой не подготовлена к агрессивному солнцу. При этом жители страны стали часто ездить в Турцию, Египет, а также молодые люди любят ходить в солярий, констатировал врач.

«Раньше рак был «привилегией» пожилого возраста, теперь все чаще встречаются пациенты 40-50 лет, рак кожи бывает в 20-30 лет, мы никогда не встречали такого! Достаточно десяти сеансов в солярии для стимуляции каких-то клеток, такое случалось», — предупредил Странадко.

Напомним, врачи считают, что у людей с более чем 50 родинками возрастает риск развития меланомы. Таким людям следует тщательнее защищать кожные покровы с помощью крема с высоким индексом SPF-защиты.

Ранее врачи также перечислили ошибки в уходе за кожей, которые могут спровоцировать дерматит и рак.