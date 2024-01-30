Экстренные службы потушили пожар на улице Гиляровского в Москве

Пожар, произошедший на втором этаже административного здания на улице Гиляровского в Москве, ликвидирован. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Согласно уточненной информации, прибывшие на место спасатели спустили с крыши строения трех человек.

«Огнеборцы <...> полностью ликвидировали пожар в Москве. Горели строительные материалы», — говорится в публикации.

30 января в административном здании по адресу улица Гиляровского, 29 произошел пожар. Согласно информации МЧС РФ, в данный момент здание закрыто на реконструкцию, поэтому в помещениях никого не было. При этом изначально сообщалось, что сотрудники экстренных служб спасли с крыши строения двух человек.

За два дня до этого пожар произошел в здании столичного Театра сатиры. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров, а из помещений были эвакуированы 50 человек.

Согласно одной из версий, возгорание могло начаться во время реконструкции купола здания. После пожара Следственный комитет РФ начал доследственную проверку, чтобы установить точные причины ЧП.

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