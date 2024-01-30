Двухмесячного ребенка с опухолью мозга спасли башкирские врачи

В детской республиканской больнице Башкирии хирурги удалили злокачественную опухоль мозга двухмесячному младенцу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ребенок был доставлен в республиканскую больницу Уфы бортом санавиации, состояние младенца стремительно ухудшалось, у маленького пациента наблюдалась частая рвота, голова ребенка увеличилась в размерах.

В ходе обследования медики обнаружили у младенца опухоль головного мозга, новообразование удалось успешно удалить. Гистологический анализ показал, что опухоль была злокачественной, было принято решение продолжить лечение ребенка в федеральном центре, пациента перевели в Москву, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее российские врачи спасли женщину с гнойным воспалением мозга из-за отита.