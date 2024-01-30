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Семерых россиян госпитализировали с корью

В Великом Новгороде семь человек госпитализировали с корью

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OneSideProFoto/Shutterstock

В Великом Новгороде семь человек, включая детей, госпитализировали с корью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации агентства, всем заболевшим от 7 до 22 лет. Они помещены в Новгородскую областную инфекционную больницу. Еще у одного местного жителя есть подозрение на корь, однако информация на данный момент не подтверждена.

Медики оценивают состояние инфицированных как легкой степени тяжести. В Роспотребнадзоре отметили, что прогноз лечения благоприятный, передает «Интерфакс».

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают первоисточник заражения. Они проверят всех, кто контактировал с заболевшими, и по необходимости делают им прививки.

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