Участники производственной цепочки химпрома будут взаимодействовать друг с другом

Крупнейшие представители смежных отраслей промышленности, потребляющие химическую продукцию и продукты ее переработки, войдут в рабочую группу при экспертном совете по развитию химпрома при комитете Госдумы по промышленности и торговле. Такое решение принято для того, чтобы обеспечить тесное взаимодействие между всеми участниками производственной цепочки, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Об сообщила председатель экспертного совета, депутат Госдумы Мария Василькова.

Парламентарий отметила, что химическое производство является драйвером для развития всех отраслей экономики.

«Все базовые отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Для получения устойчивых результатов в экономике требуются внушительные технологические заделы, квалифицированные кадры и долгосрочные инвестиционные проекты», — сказала председатель экспертного совета.

Мария Василькова добавила, что сейчас члены экспертного совета совместно с Российским союзом химиков делают прогнозы развития ключевых отраслей потребления химической продукции для создания актуальных инвестиционных планов химического комплекса страны на период 2024-2036 года.

Так, в ходе заседания экспертного совета представители Минпромторга и Минсельхоза представили прогноз развития ключевых отраслей-потребителей химической продукции.

Василькова подчеркнула, что при оценке потребности в продукции химического комплекса со стороны автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности, следует учесть, что продукция химического комплекса далеко не всегда востребована предприятиями в чистом виде. Зачастую многие предприятия используют продукты переработки химической продукции.

При этом переработку для предприятий автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности производят предприятия, подведомственные другим отраслям промышленности, уточнила депутат.

Это обстоятельство, по ее мнению, требует более тесного взаимодействия между всеми участниками производственной цепочки.

В этой связи на заседании было решено создать рабочую группу, в которую войдут крупнейшие представители химпрома.