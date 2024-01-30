Россиянин зарегистрировал в комнате в коммуналке более 400 иностранцев

Мужчина из Самары зарегистрировал в квартире несколько сотен иностранцев и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, безработный местный житель помог встать на учет более чем 400 гражданам других стран. Все они якобы проживали в комнате в коммунальной квартире, площадь которой составляет 11 квадратных метров. При этом на деле мужчина не предоставлял им помещение для проживания.

«Он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 40 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что комната принадлежит 75-летней матери подозреваемого. Она заявила, что не знала о зарегистрированных иностранцах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет граждан других государств. Фигурант уже привлекался к ответственности за кражи.

Иностранцев сняли с регистрации по месту пребывания.

Ранее в Самаре мужчина зарегистрировал 320 мигрантов в своей трехкомнатной квартире.