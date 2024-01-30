Потерянный почти 30 лет назад кошелек вернули владельцу

В США вернули владельцу кошелек, который был потерян почти 30 лет назад, пишет UPI. Все это время бумажник лежал на дне реки.

Кошелек нашел Джереми Бингэм из Аризоны, занимающийся каякингом. По словам мужчины, он был на реке вместе со своей семьей, когда обратил внимание на предмет, лежавший на дне на мелководье.

Внутри кошелька было несколько кредитных карт и водительское удостоверение на имя Джулии Сии. Бингэм забрал находку и стал искать владелицу имущества. Спустя некоторое время поиски принесли результат благодаря соцсетям.

Джулия, которая живет в Чикаго, рассказала что в 1995 году была в Аризоне в гостях у своего кузена и потеряла кошелек. Это произошло, когда Сия и родственник пытались переехать реку на машине, однако водитель неправильно рассчитал глубину и транспорт пошел ко дну.

Паре удалось спастись, но все имущество унесло течением.

«С нетерпением жду возможности увидеть кошелек. Сгораю от желания увидеть, как я выгляжу на водительских правах. Я даже не знала, что у меня есть кредитные карты», — поделилась эмоциями американка.

Ранее пенсионерка отправилась под суд после того, как нашла в ресторане кошелек.