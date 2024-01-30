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Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ зимой

Энергетик Паращук: расходы на ЖКУ зависят от энергоэффективности жилья

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Важную роль в сокращении расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) играет энергоэффективность жилья. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. Прежде всего, по его словам, необходимо снизить теплопотери в помещении, в том числе используя уплотнители и теплозащитные пленки на окнах и дверях.

«При наличии сквозняков из соединений необходимо обратиться к специалистам для герметизации межпанельных швов. После проведения системного снижения теплопотерь стоит минимизировать потребление электроэнергии. Данную проблему возможно решить за счет приобретения электротехнических приборов, имеющих высокий класс энергоэффективности А, А+ или А++», — продолжил эксперт.

Также он посоветовал не загораживать батареи столами, стульями и т.д.

Директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев до этого объяснил, как сэкономить на водопроводной воде. Снизить ее расход, по его словам, помогут специальные насадки для крана. С таким приспособлением, даже если вентиль открыт на максимум, вода все равно будет литься тонкой струей.

Кроме того, экономить на воде может помочь установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза, добавил специалист.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ.

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