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Учительницу, которая устроила поджог в чебоксарской школе, уволили

В Чебоксарах устроившую поджог учительницу уволили из школы

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В Чебоксарах администрация школы расторгла трудовой договор с устроившей поджог учительницей. Об этом сообщается на сайте управления образования администрации города.

Представители ведомства назвали поступок аморальным и «несовместимым» с дальнейшей работой в заведении.

«Дополнительно сообщаем, что информация, распространенная в СМИ и соцсетях о якобы имеющейся у нее судимости, не соответствует действительности», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, женщина пришла в школу, где работала, и устроила там поджог. Во время инцидента никто не пострадал. Охранник заметил педагога и огонь оперативно потушили.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, женщина решилась на такой шаг по требованию мошенников. Они убедили ее взять кредиты, после чего предложили деньги на погашение. Однако отдать их ей аферисты пообещали, только если она выполнит их инструкции.

Ранее в Краснодаре заметили больную воспитательницу, которая спала на полу и в последствии заразила ребенка.

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