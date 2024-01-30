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Россиянина осудили за продажу конины, зараженной сибирской язвой

В Тыве юношу осудили за заражение пяти человек сибирской язвой

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Depositphotos

В Тыве осудили 19-летнего юношу, который ответственен за заражение пяти человек сибирской язвой. Об этом сообщает прокуратура республики.

Суд установил, что в июне прошлого года россиянин реализовал мясо лошади, у которой имелись признаки инфекционного заболевания. Сопроводительных ветеринарных документов на продукт юноша не получал.

Через некоторое время после употребления конины пять человек поступили в медицинское учреждение. У них лабораторно подтвердили сибирскую язву.

Юношу признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Суд приговорил россиянина к ограничению свободы сроком на 11 месяцев.

Ранее в екатеринбургской гимназии произошла вспышка коклюша.

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