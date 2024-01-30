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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе начал распространяться с 13:14 по московскому времени. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 30 января стало известно, что в Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы.

До этого сообщалось о взрыве в городе Белая Церковь в Киевской области Украины. В ночь на 30 января воздушная тревога была объявлена в 11 областях Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.

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