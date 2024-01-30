В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировали в России за прошлую неделю. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Аналитики ведомства подчеркнули, что показатели оказались почти на 5% больше, чем неделей ранее.

Почти 15% заболеваемости гриппом и ОРВИ пришлось на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Остальные 85% заболевших — на остальные регионы. В 48 субъектах отметили превышение среднероссийского показателя заболеваемости, добавили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого в России зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19. Однако этот показатель оказался на 4,1% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в ведомстве.

До этого врач, диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, что зимой иммунитет играет особую роль в поддержании здоровья, поскольку холодные температуры и вирусы могут оказывать негативное влияние на организм. Поэтому она выделила несколько продуктов, поддерживающих наше здоровье и настроение даже в холодную пору.

Ранее стало известно, как длительный COVID-19 влияет на когнитивные способности.