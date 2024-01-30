Размер текста
А
А
А

В Москве драка школьников из-за Николая II закончилась для одного из подростков в больнице

В Москве один школьник сломал нос другому из-за спора о Николае II

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Савеловском районе Москвы подростки подрались, поспорив о царе Николае II. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьники возвращались после уроков домой, когда один из них назвал императора «слабаком». Другой подросток возразил, между учениками завязалась драка, их разняла проходившая мимо пенсионерка. После случившегося пострадавшего юношу осмотрели медики и диагностировали ему перелом носа.

Дракой подростков заинтересовались правоохранители.

Ранее в частной школе Новосибирска драка первоклассников закончилась обращением в прокуратуру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами