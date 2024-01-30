В Москве драка школьников из-за Николая II закончилась для одного из подростков в больнице

В Савеловском районе Москвы подростки подрались, поспорив о царе Николае II. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьники возвращались после уроков домой, когда один из них назвал императора «слабаком». Другой подросток возразил, между учениками завязалась драка, их разняла проходившая мимо пенсионерка. После случившегося пострадавшего юношу осмотрели медики и диагностировали ему перелом носа.

Дракой подростков заинтересовались правоохранители.

Ранее в частной школе Новосибирска драка первоклассников закончилась обращением в прокуратуру.