Скрывавшая беременность россиянка бросила новорожденного ребенка в выгребной яме

В Ставропольском крае женщина оставила новорожденного ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел в станице Лысогорской. Местная 40-летняя жительница отправилась в уличный туалет, где у нее начались роды. Новорожденный упал в выгребную яму, откуда россиянка решила не доставать ребенка. Младенца спасти не удалось.

Известно, что женщина скрывала беременность и ни с кем не делилась информацией о скорых родах.

Спустя некоторое время о ситуации узнали в правоохранительных органах. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

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