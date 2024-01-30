Размер текста
А
А
А

Скрывавшая беременность россиянка бросила новорожденного ребенка в выгребной яме

На Ставрополье мать родила в туалете и бросила младенца в выгребной яме

close
100%
Depositphotos

В Ставропольском крае женщина оставила новорожденного ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел в станице Лысогорской. Местная 40-летняя жительница отправилась в уличный туалет, где у нее начались роды. Новорожденный упал в выгребную яму, откуда россиянка решила не доставать ребенка. Младенца спасти не удалось.

Известно, что женщина скрывала беременность и ни с кем не делилась информацией о скорых родах.

Спустя некоторое время о ситуации узнали в правоохранительных органах. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития в Магадане.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами