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Мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве

В Москве мужчина загорелся во время проведения земляных работ

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РИА «Новости»

В Москве 46-летний мужчина загорелся во время проведения земляных работ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома на Зубовском бульваре. По словам источника, рабочий случайно перебил электрокабель, и это привело к возгоранию.

В результате мужчина получил ожоги первой и второй степени 80% тела. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Тольятти девушка загорелась при попытке сбросить коктейль Молотова с подожженной неизвестным мужчиной машины. Горящее топливо разлилось на спину россиянки. Информации о ее состоянии не поступало.

Ранее в Москве женщина загорелась по неизвестной причине.

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