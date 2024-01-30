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СК заведет дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении

СК РФ возбудит дело после осквернения памятника блокадному Ленинграду в Ереване

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в столице Армении Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее поручение дано центральному аппарату СК РФ. Ведомство будет взаимодействовать с МИД РФ для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал RT, накануне житель Еревана, указанный в социальных сетях как Самвел Ширинян, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. При этом свои действия он заснял на видео.

Также 1 января телеканал RT информировал, что в центре Еревана прошло шествие группы «фашиствующих молодчиков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отсутствие со стороны властей Армении должной реакции на проведение этого мероприятия вызывает в Москве сожаление.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.

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