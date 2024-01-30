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Жителей Ростовской области предупредили о громких звуках

Голубев: в Ростовской области слышны взрывы из-за обезвреживания боеприпасов

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Александр Ермоченко/Reuters

В Ростовской области местные жители в течение дня могут слышать громкие звуки. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в Неклиновском районе военные проводят мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов. Поэтому в районе Таганрогского залива могут быть слышны громкие звуки, отметил он.

Голубев призвал население сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем. По его словам, сотрудники МЧС принимают меры по обеспечению безопастности жителей.

До этого стало известно, что инженерные войска РФ разминируют сельскохозяйственные угодья и участки, прилегающие к пунктам электропередачи под Донецком для безопасности мирных граждан. Саперы отметили, что в связи с насыщенностью боевых действий под Донецком наблюдается плотное минирование территорий противотанковыми и противопехотными минами, а также артиллерийскими боеприпасами, которые оставляли ВСУ при отступлении, что составляет огромный риск для жизни мирных граждан.

Ранее полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ.

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