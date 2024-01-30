Жених на свадьбе показал гостям видео, на котором его невеста целуется с другим в отеле

В Китае жених обвинил невесту в измене на свадьбе, показав гостям видео, на котором женщина целуется с другим, пишет местное издание China Press.

Как пишут СМИ, когда гости свадьбы заняли свои места, жених включил на большом экране ролик, в котором была его невеста. На кадрах было видно, как она целуется с другим мужчиной в одном из отелей города.

После увиденного зрители не могли поверить в то, что им показали на экране, поэтому в зале воцарилась тишина. По словам свидетелей, невеста была в ярости и убежала с торжества, а сама свадьба была отменена.

Кроме того, сообщается, что семья женщины стала посмешищем в родном городе, и теперь родителям приходится расплачиваться за поступок дочери.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.