Размер текста
А
А
А

Жених на свадьбе показал гостям видео, на котором его невеста целуется с другим в отеле

China Press: в Китае жених разоблачил невесту, показав видео, где она целуется с другим

close
100%
Weibo

В Китае жених обвинил невесту в измене на свадьбе, показав гостям видео, на котором женщина целуется с другим, пишет местное издание China Press.

Как пишут СМИ, когда гости свадьбы заняли свои места, жених включил на большом экране ролик, в котором была его невеста. На кадрах было видно, как она целуется с другим мужчиной в одном из отелей города.

После увиденного зрители не могли поверить в то, что им показали на экране, поэтому в зале воцарилась тишина. По словам свидетелей, невеста была в ярости и убежала с торжества, а сама свадьба была отменена.

Кроме того, сообщается, что семья женщины стала посмешищем в родном городе, и теперь родителям приходится расплачиваться за поступок дочери.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами