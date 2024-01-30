Синоптики предупредили о продолжении погодных аномалий в регионах России

В России в ближайшие дни продолжат наблюдаться погодные аномалии, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В качестве примера он в беседе с RT привел Мурманск – там ожидается более теплая погода, чем в Краснодаре.

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0°С. Отклоняется от нормы на 12—16°С», — рассказал Шувалов.

На сервере Сибири и Арктическом побережье также прогнозируются аномалии в сторону положительных температур – будет на 10 градусов теплее нормы. На юге страны отклонения от нормы будут ниже.

О погодных аномалиях в регионах России сообщал также Гидрометцентр – по прогнозу в течение этой недели на всей территории всей страны температура будет выше нормы на 8-10°С.

Ранее жителям европейской части России сообщили прогноз погоды на начало февраля.