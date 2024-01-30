Жительницу Таганрога посадили под домашний арест за дискредитацию армии России

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Таганрога по обвинению в дискредитации российских Вооруженных сил посредством постов в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

На период расследования женщину отправили под домашний арест.

По данным ФСБ, в марте 2023 года россиянка привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление (20.3.3 КоАП РФ), за что была оштрафована судом на 30 тысяч рублей. Однако жительница Таганрога продолжила распространять в интернете негативные материалы в отношении ВС РФ. В результате этого женщина была привлечена к уголовной ответственности. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке врача оштрафовали за дискредитацию ВС РФ после доноса коллег, записавших слова собеседницы на диктофон.

Ранее в России объявили в розыск мэра украинского города за фейки.