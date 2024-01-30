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В Тюменской области педагоги и чиновник получили выговоры после избиения первоклассника

В Ярково педагогов и чиновника наказали за драку младшеклассников

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Pixabay

В Тюменской области драка нескольких школьников закончилась выговорами для работников учреждения и чиновника. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в селе Ярково. На территории местной школы ученики третьего класса избили первоклассника.

После произошедшего последовала проверка со стороны прокуратуры. Специалисты выявили нарушения законодательства об образовании.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования начальник отдела в КДН и ЗП Ярковского района, директор школы, а также пять ее работников получили выговоры», – сообщается в публикации.

Как сообщает 72.ru, прокуроры внесли представления о нарушении закона не только администрации района и школы, но и охранной организации.

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