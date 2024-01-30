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Врач назвала наиболее частую причину лишнего веса

Врач Стародубцева: сбой в организме является самой частой причиной лишнего веса

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Сбои в организме — наиболее частая причина лишнего веса. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог Лилия Стародубцева. По ее словам, лишние килограммы отражаются не только на внешнем виде, но и повышают нагрузку на суставы и ведут к сбоям в работе эндокринной системы.

«Сначала в организме происходит сбой, человек полнеет. Далее по цепочке избыток жира вызывает дисбаланс в гормонах, возникают эндокринные нарушения, сбой перемещается на работу таких важных органов, как печень и желчный пузырь и завершается увеличением патогенной флоры в желудочно-кишечном тракте», — объяснила врач.

Она добавила, что ЖКТ, как правило, усваивает лишь половину съеденной пищи. При этом, по ее словам, у человека с лишним весом усваивается мизерное количество полезных веществ, поэтому организм требует больше пищи.

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные общероссийского бариатрического реестра, российские врачи все чаще вынуждены лечить пациентов с ожирением с помощью операций.

Руководитель Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков рассказал, что за последние три года 87% пациентов, которые нуждались в операции, были женщинами. Больше всего хирургическое вмешательство нужно пациентам от 31 года до 40 лет (746) и от 41 года до 50 лет (582). Более четверти пациентов поступали к хирургам с ожирением третьей и четвертой (последней) степени, добавил эксперт.

Ранее врачи назвали первые признаки развития сахарного диабета.

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