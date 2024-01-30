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Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от «пивного живота»

Тренер Сулим: диета и спорт помогут избавиться от «пивного живота»

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Диета и физическая активность помогут избавиться от «пивного живота», рассказала Life доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

«Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объеме», — предупредила эксперт.

Для избавления от такого вида ожирения она советует включать в свой рацион больше овощей, несладких фруктов, ягод, зелени, цельные злаки и постные сорта мяса, кисломолочные продукты и рыбу. Еду лучше готовить на пару, в духовке, на гриле или просто отваривать. Помимо этого, Сулим советует сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы, пить больше воды, проводить разгрузочный день раз в неделю и питаться четыре-шесть раз в день небольшими порциями по 250–300 г.

Чтобы достичь желаемого результата, она советует дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями.

Фитнес-тренер, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева до этого говорила, что в образовании «пивного живота» у мужчин виновато не само пиво, а целый комплекс факторов, включая обильное употребление калорийной пищи и гиподинамию. Также, по ее словам, причиной является стресс от которого выделяется гормон кортизол и задерживается вода в организме.

Ранее врач рассказал, когда «пивной живот» может стать особенно опасным.

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