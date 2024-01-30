В центральной части Украины повреждено оборудование на электроподстанции

Оборудование на одной из электрических подстанций, расположенных в центральной части Украины, получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Под атакой оказался ряд <...> объектов, в том числе и критической инфраструктуры. <...> Есть повреждения оборудования на одной из подстанций «Укрэнерго» в Центральном регионе», — говорится в публикации.

Как отметили представители компании, в настоящее время специалисты пытаются подключить промышленных потребителей к резервным системам электроснабжения. При этом поврежденное оборудование планируется заменить в ближайшее время, уточняется в заявлении.

Позже ситуацию прокомментировало министерство энергетики Украины, которое опубликовало соответствующий пост в официальном аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По данным ведомства, поврежденным объектом является электроподстанция в Днепропетровской области. В результате ЧП одно из местных предприятий оказалось обесточено, подчеркивается в сообщении.

Ночью и утром 30 января в четыре украинских регионах произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в Полтавской области Украины получил повреждения промышленный объект.