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Врач рассказала о пользе квашеных фруктов для здоровья

Врач Русанова: квашеные фрукты можно употреблять вместо свежих зимой

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Shutterstock/Dani Vincek

Квашеные фрукты могут заменить свежие варианты в зимний период и принести пользу организму. Об этом Life рассказала врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

«Такие фрукты — это необычный по вкусу и очень полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — отметила эксперт.

Она уточнила, что в процессе квашения фрукты могут полностью поменять свой вкус на достаточно пикантный. Чаще всего такой процедуре подвергают яблоки кисло-сладких сортов, подойдут груши, айва, арбуз и сливы. При этом Русанова предупредила, что квашеные фрукты стоит есть в ограниченных количествах, потому что они могут спровоцировать расстройство пищеварения.

Врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая до этого говорила, что йогурт, кефир, творог, а также квашеные овощи помогут укрепить иммунитет зимой.

Ранее врач рассказала о полезных свойствах квашеной капусты.

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