Школьница отправила мужчине откровенные фото, чтобы сняться в клипе российской певицы

В Подмосковье 14-летняя девушка отправила откровенные фото неизвестному. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Щелково. В социальных сетях школьница заметила предложение сняться в клипе известной ей певицы и оставила заявку. Спустя некоторое время к ней обратился мужчина и предложил пройти кастинг. Для этого девушка должна была снять видео, где она без одежды.

Подросток отправила интимные материалы, но собеседник перестал отвечать. Спустя неделю кадры оказались на сайте с платными откровенными фото.

Девушка поняла, что предложение не имеет отношения к певице, и рассказала матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчину ищут.

Ранее суд отправил в колонию мужчину, который выманил у несовершеннолетней девочки из Калуги интимные фото.