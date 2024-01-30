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Школьница отправила мужчине откровенные фото, чтобы сняться в клипе российской певицы

В Подмосковье неизвестный выманил у девушки интимные фото

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Shutterstock/Bang Gambar

В Подмосковье 14-летняя девушка отправила откровенные фото неизвестному. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Щелково. В социальных сетях школьница заметила предложение сняться в клипе известной ей певицы и оставила заявку. Спустя некоторое время к ней обратился мужчина и предложил пройти кастинг. Для этого девушка должна была снять видео, где она без одежды.

Подросток отправила интимные материалы, но собеседник перестал отвечать. Спустя неделю кадры оказались на сайте с платными откровенными фото.

Девушка поняла, что предложение не имеет отношения к певице, и рассказала матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчину ищут.

Ранее суд отправил в колонию мужчину, который выманил у несовершеннолетней девочки из Калуги интимные фото.

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