Стало известно об отношении работодателей к фото в резюме

Большинство российских компаний учитывает наличие фотографии в резюме и принимает решение о найме сотрудника с учетом фото – об этом заявили 63% участников соответствующего опроса. Причем 43% респондентов сообщили, что фото в резюме хотели бы видеть при поиске соискателей на любую позицию, передает RT результаты исследования.

Принять решение о найме сотрудника на некоторые позиции фото помогает 20% опрошенных работодателей.

Составлен даже топ-5 профессий, соискателям которых следует прикреплять фото к резюме. В него входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники.

О том, что фотография никак не влияет на наем сотрудника, сообщили 29% респондентов.

Всего в опросе, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие представители тысячи компаний из всех округов России.

Напомним, карьерные консультанты также считают ошибками при составлении резюме отсутствие четких критериев выбора работодателя, завышенные ожидания по зарплате, а также неумение рассказывать о своих достижениях.

Ранее сообщалось, что нейросеть помогла девушке составить резюме и устроиться на работу.