В России призвали запретить табачным магазинам размещать вывески на улице

С улиц в России следует убрать вывески специализированных табачных магазинов, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Такое предложение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении Орлов напомнил, что в России принимаются меры по снижению табакокурения. Так, в магазинах запретили открытую выкладку табачной продукции. Кроме того, действует запрет на показ рекламы сигарет.

Однако эти ограничения миновали владельцев специализированных предприятий торговли, завил политолог. На зданиях они размещают таблички «Табак», «Табачный магазин» и прочие, которые видны людям, в том числе – детям, отметил он.

Орлов призвал ввести ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок о реализации табачной продукции.

Напомним, для табачной продукции в России хотят ввести учетно-контрольные специальные марки. Разработан соответствующий законопроект, который предполагает, что новый тип марок планируется наносить на упаковку табачной продукции, на вейпы и жидкости для них.

Ранее в одном из регионов России запретили продажу табака, вейпов и кальянов в киосках.