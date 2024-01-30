Россиян в феврале ожидает сокращенная рабочая неделя

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в феврале россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с праздником. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, в этом году выпадает на пятницу.

«При пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля», — говорится в публикации.

Кроме того, рабочий день 22 февраля будет сокращен на час.

До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что самыми выгодными для ухода в отпуск являются месяцы, на которые выпадает наибольшее количество рабочих дней. При этом он предупредил, что планировать отдых нужно заранее, чтобы руководство компании не вынудило взять его в неудобное время. Также Чаплин отметил, что выгодно уходить в отпуск между праздниками.

Ранее в России поддержали идею ввести дополнительный отпуск для работников при одном условии.