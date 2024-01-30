В Гидрометцентре рассказали об аномальной оттепели в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию придет оттепель и продлится до пятницы. Его прогноз передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, 1 февраля температура в Москве поднимется до +3°C, что соответствует норме второй половины марта. Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана, пояснил синоптик.

Метеоролог указал, что по Московской области температура достигнет +4°C.

Согласно прогнозу Вильфанда, 3 февраля температура ночью составит от -6°C до -1°C, а днем — от -3°C до -5°C. Такую погоду он назвал очень комфортной, поскольку температура приблизится к своей норме.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что температура воздуха в Москве на неделе с 29 января будет выше климатической нормы на 3–5 градусов.

25 января Вильфанд рассказал, что на территории некоторых регионов России наблюдаются погодные аномалии. По его словам, опасные погодные явления ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине.

Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.