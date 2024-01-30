Названа возможная причина ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что дверь, выпавшая из самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января, вероятнее всего, не была закреплена болтами. Источники в корпорации Boeing и отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь на фюзеляже самолета.

После инцидента, который произошел 5 января и привел к разгерметизации пассажирского салона и экстренной посадке, управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию 171 самолета 737 MAX 9 для проведения срочных инспекций. На борту во время ЧП был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Авиакомпания Alaska Airlines первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит металловедческий анализ оторвавшейся двери, чтобы определить, были ли болты на месте или их не было вообще. Результаты лабораторных тестов ожидаются на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.