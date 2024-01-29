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Врачи извлекли из уха ребенка кусок бумаги, грифель и бисер

В Воронеже врачи санатория извлекли из уха ребенка кусок бумаги, грифель и бисер

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Shutterstock/FOTODOM

В детском санатории в Воронеже медики нашли в ухе девочки несколько инородных тел. Об этом сообщает пресс-служба БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей» на официальной странице во «ВКонтакте».

Три инородных предмета обнаружил медик воронежского детского санатория в ухе ребенка. При плановом осмотре 10-летней школьницы лор-врач заметила в ухе девочки кусок бумаги, грифель и бисер.

Все инородные тела удалось успешно извлечь, родители не смогли объяснить при каких обстоятельствах предметы оказались в ухе дочери.

Ранее годовалый ребенок проглотил гидрогелевые шарики для комнатных растений.

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