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В Ростове-на-Дону неадекватный мужчина годами угрожает расправой своим соседям

Семья из Ростова-на-Дону годами страдает от неадекватного и агрессивного соседа

Семья из Ростова-на-Дону боится мужчину из соседнего дома, который годами ее терроризирует. Об этом пишет издание «Блокнот».

Местный житель регулярно угрожает расправой семье с двумя маленькими детьми. Он портит имущество соседей и обещает изнасиловать девочек, которым два и четыре года, и их мать.

«Сосед не оставляет нас в покое. В августе 2023 года на нашем доме стояли камеры, он разгромил их и с кувалдой ломился к нам в дом. На Новый год запустил салют в сторону нашего окна и поджигал дверь. Мы боимся за свою жизнь и жизнь своих детей», — пожаловалась женщина.

По ее словам, никакого наказания за свои поступки злоумышленник не понес, и в последнее время угрозы с его стороны ужесточились.

«Пишем заявление, вызываем полицию. На него уже завели уголовное дело, но он не успокаивается. Приезжают сотрудники, а он прячется дома. Они по закону не могут ничего сделать. Писали заявление в прокуратуру. И везде отписка, что это мелкое хулиганство и с ним будет проведена беседа», — возмущается ростовчанка.

Правоохранительные органы пока никак не комментировали ее заявление.

Ранее мужчина бросался с ножом на жителей казанского ЖК.

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