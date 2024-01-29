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Пьяный россиянин с ножом ограбил магазин и украл сырок

В Москве пьяный юноша с ножом ограбил магазин

В поселке Коммунарка в Новой Москве 18-летний россиянин вынес из кассы магазина деньги и украл сырок, угрожая продавцу ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошел в магазине продуктов в Коммунарке и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговую точку зашел 18-летний юноша и украл с витрины сырок, кассир заметила кражу и попросила молодого человека оставить неоплаченную покупку.

В ответ покупатель достал нож и начал угрожать сотруднице, женщина убежала. Грабитель зашел за прилавок и вынул из ящика с деньгами 11 тысяч рублей, после чего скрылся.

Молодого человека удалось задержать, возбуждено уголовное дело о разбое, на время расследования он заключен под стражу.

Ранее продавщицы и покупатель обезоружили мужчину с пистолетом, который пытался ограбить магазин.

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