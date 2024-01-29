Женщина родила в туалете супермаркета, приняв схватки за ложные

Жительница британского графства Девон родила в туалете супермаркета, куда отправилась за лекарством и кормом для кота. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя беременная британка отправилась в супермаркет за кормом для кота и лекарством от головной боли, женщина почувствовала резкую боль в области живота, но решила, что до родов еще далеко и схватки ложные.

В какой-то момент боль стала практически невыносимой, Лорен Юингс зашла в туалет и позвонила родственникам, которые вызвали ей скорую помощь. Пока бригада медиков ехала на вызов, роды у женщины приняла одна из сотрудниц магазина.

На свет появился мальчик весом 2,7 кг. Мать и новорожденного госпитализировали.

Ранее пассажирка родила на борту самолета во время полета в Душанбе.