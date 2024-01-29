Размер текста
А
А
А

Женщина родила в туалете супермаркета, приняв схватки за ложные

Daily Mail: в Великобритании сотрудники магазина приняли роды у покупательницы

close
100%
Freepik

Жительница британского графства Девон родила в туалете супермаркета, куда отправилась за лекарством и кормом для кота. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя беременная британка отправилась в супермаркет за кормом для кота и лекарством от головной боли, женщина почувствовала резкую боль в области живота, но решила, что до родов еще далеко и схватки ложные.

В какой-то момент боль стала практически невыносимой, Лорен Юингс зашла в туалет и позвонила родственникам, которые вызвали ей скорую помощь. Пока бригада медиков ехала на вызов, роды у женщины приняла одна из сотрудниц магазина.

На свет появился мальчик весом 2,7 кг. Мать и новорожденного госпитализировали.

Ранее пассажирка родила на борту самолета во время полета в Душанбе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами