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В Москве ученик восьмого класса укусил полицейского, который хотел его задержать

В Москве школьник атаковал сотрудника полиции, который собирался его задержать

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Восьмиклассника из Москвы доставили в отделение полиции после его нападения на сотрудника МВД. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

27 января 16-летний школьник гулял по Самокатной улице и привлек внимание патрульных. Правоохранители сделали ему замечание, решив, что подросток себя странно ведет. Но юноша на него не отреагировал, и сержант попытался его задержать. Однако несовершеннолетний стал сопротивляться и сначала укусил мужчину, а затем ударил его ногой по лицу. На подмогу пострадавшему пришел его сослуживец, которому удалось обезвредить агрессивного подростка.

Сержанту потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу с рассеченной губой и ссадиной на левой руке. Нападавшего все же увезли в отделение и составили на него протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее собака укусила полицейского во время его конфликта с ее хозяином.

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