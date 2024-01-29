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Хирургическое отделение госпиталя в секторе Газа перестало работать из-за обстрелов

В госпитале «Аль-Амаль» в Газе перестало работать хирургическое отделение

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Mohammed Al-Masri /Reuters

Хирургическое отделение госпиталя «Аль-Амаль» на юге сектора Газа полностью прекратило работу. Об этом со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает РИА Новости.

Причиной приостановки деятельности стал недостаточный запас кислорода на фоне участившихся атак у больницы.

В сообщении отмечается, что израильские силы обстреливают и блокируют больницу в течение уже восьми дней подряд.

25 января Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что все лечебные учреждения, расположенные в секторе Газа, переполнены и испытывают нехватку лекарств, топлива, продовольствия и воды.

За день до того представители Красного Полумесяца в Палестине заявили, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили их штаб-квартиру в анклаве, ограничивая передвижение по зданию и больнице.

Ранее Израиль вновь отверг возможность перемирия с ХАМАС, заявив, что прекращения огня не будет, а до этого паузы предпринимались из гуманитарных соображений.

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