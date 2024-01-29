Двое полицейских отравились угарным газом, спасая из горящего грузовика зебр и верблюдов

В штате Индиана полицейские получили отравление угарным газом, когда спасали из горящего грузовика цирковых зебр, пони и верблюдов. Об этом сообщает NBC.

Фургон, перевозивший цирковых животных, загорелся на трассе на северо-восточном шоссе Индианы. Огнь заметил шериф округа Грант, вместе с напарником он поспешил к месту пожара.

Растерянный пожилой водитель сообщил им, что в прицепе находится пять зебр, четыре верблюда и пони, всех животных удалось вывести из горящего трейлера. Офицеры полиции получили отравление угарным газом и были госпитализированы.

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