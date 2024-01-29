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В Бурятии таксист спасла пенсионеров от мошенников

В Улан-Удэ таксист не дала пожилой паре передать деньги мошенникам

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В Бурятии женщина уберегла пенсионеров от отправки денег мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. В машину к россиянке сели пожилые супруги. Они точно не знали, куда им нужно ехать, и слишком сильно торопились.

Спустя некоторое время в пути женщина связалась с заказчиком, который представился ей внуком пары. Россиянка поняла, что абонент не является их родственником, поэтому прервала разговор и привезла пенсионеров в полицию.

Выяснилось, что паре позвонили мошенники и заявили, что средства супругов под угрозой. Чтобы аферисты не забрали у них сумму, необходимо снять деньги и перевести их на «безопасный счет». Злоумышленник вызвал пенсионерам такси, чтобы они приехали в нужное место и отдали сумму.

На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия. Водитель получила благодарность от сотрудников МВД.

Ранее в Чувашии учительница начальных классов подожгла школу по требованию аферистов.

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