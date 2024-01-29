В Кузбассе воспитателя подозревают в избиении ребенка в детсаду

В детском саду Кузбасса занятия по музыке закончились иском в суд. Об этом сообщает ngs42.ru.

Инцидент произошел в конце декабря 2023 года. По словам родителей, после занятий их младшая девочка выглядела грустной. Позже родители заметили несколько синяков. По словам ребенка, педагог по музыке избила ее из-за неправильного движения во время танца.

Родители обратились в полицию и сняли побои. По мнению специалистов, травмы девочке нанесли твердым предметом. После этого на воспитательницу составили протокол по статье о побоях.

Как рассказал отец ребенка, они говорили с заведующей и настаивали на увольнении педагога, но этого не произошло.

«Она говорит, что просмотрела видеозапись с камеры, установленной в зале, где проходят музыкальные занятия, и не увидела фактов побоев», – поделился глава семьи.

В руководстве детского сада сообщили, что факт избиения не доказан.

Родители передали все необходимые документы в суд. После заседания они планируют перевести ребенка в другое учреждение.

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