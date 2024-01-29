Россиянка растила троих детей в захламленной квартире без продуктов

В Калининградской области у женщины изъяли детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Мамоново. Полицейским поступила информация о том, что трое детей четырех, десяти и 15 лет находятся в опасности.

«На момент прибытия квартира была захламлена и находилась в антисанитарном состоянии. Отсутствовала приготовленная пища и продукты питания», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что 43-летняя мать часто употребляет алкогольные напитки. Правоохранители забрали всех троих членов семьи, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

В отношении женщины составили административный материал по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. На данный момент россиянка пытается наладить ситуацию.

Ранее в Челябинске девочку забрали из семьи из-за шрамов и странного поведения.