Размер текста
А
А
А

Россиянка растила троих детей в захламленной квартире без продуктов

В Мамоново у пьющей матери из захламленной квартиры забрали троих детей

close
100%
МВД РФ по Калининградской области

В Калининградской области у женщины изъяли детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Мамоново. Полицейским поступила информация о том, что трое детей четырех, десяти и 15 лет находятся в опасности.

«На момент прибытия квартира была захламлена и находилась в антисанитарном состоянии. Отсутствовала приготовленная пища и продукты питания», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что 43-летняя мать часто употребляет алкогольные напитки. Правоохранители забрали всех троих членов семьи, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

В отношении женщины составили административный материал по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. На данный момент россиянка пытается наладить ситуацию.

Ранее в Челябинске девочку забрали из семьи из-за шрамов и странного поведения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами