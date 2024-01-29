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Бывшим командирам «Беркута» предъявлены новые обвинения по делу о «майдане»

На Украине предъявили новые обвинения экс-командирам «Беркута» по делу о майдане

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения МВД «Беркут» по делу о стрельбе на «майдане». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

​Они подозреваются в том, что пытались уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников акций протеста. В материале говорится, что из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 протестующих.

По данным ГБР Украины, бывшие командир полка и командир роты «Беркут» в Киеве организовали перевозку оружия с территории места дислокации подразделения и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах украинской столицы. Они разрезали ее на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировки серийных номеров. После этого остатки оружия сбросили в притоке Днепра, а часть закопали на берегу, подчеркивает бюро.

По его информации, было уничтожено 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм «Форт-500» и другое оружие.

В апреле прошлого года сообщалось, что экс-командира «Беркута» арестовали на Украине по делу о стрельбе на «майдане» в 2014 году.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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