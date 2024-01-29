Врач рассказала, как безопасно загорать в солярии

Посещение солярия может привести к фотостарению, развитию рака кожи и заболеванию глаз, однако некоторые правила помогут снизить риски появления недугов. О них Life рассказала специалист лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Так, она советует начинать с одного посещения в неделю, загорать на ранних этапах нужно не более двух-трех минут. Через некоторое время количество сеансов можно постепенно увеличить до двух-трех в неделю, их продолжительность — до пяти-семи минут. Между сеансами важно делать перерыв как минимум на сутки.

Перед сеансом важно смыть с лица косметику, снять украшения и нанести на кожу специальный крем для загара в солярии. Волосы можно спрятать под одноразовую шапочку, на глаза — надеть специальные очки.

«Без очков есть риск получить ожог сетчатки глаза, потому что ультрафиолетовое излучение частично проникает даже сквозь закрытые веки. Кроме того, оно сушит нежную кожу вокруг глаз, это приводит к образованию преждевременных морщин», — отметила Филева.

После загара она рекомендует нанести на кожу увлажняющий крем или молочко.

Врач-косметолог Татьяна Карамышева в разговоре с «Газетой.Ru» до этого рассказала о пользе солярия для больных псориазом. Она объяснила, что искусственный загар не только обладает маскирующим эффектом, но и уменьшает болезненные ощущения, которые часто возникают у пациентов.

Ранее врач-онколог назвал способы профилактики меланомы.