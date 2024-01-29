В Петербурге вечер в баре закончился для девушки изнасилованием

В Петербурге посетительница бара обвинила другого гостя в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По словам девушки, после времяпровождения в баре на Лиговском проспекте они с подругой отправились в квартиру в Предпортовом проезде в компании малознакомого мужчины. В результате петербуржец воспользовался тем, что новая знакомая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и надругался над ней.

Спустя некоторое время девушка вместе с подругой ушла из квартиры и вернулась домой на такси.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», молодых людей было двое. Где находился второй мужчина и подруга девушки в момент изнасилования, не уточняется.

После инцидента пострадавшая отправилась в полицию и дала показания. На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия.

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