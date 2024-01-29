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Член ОП РФ назвала впечатляющим количество подписей в поддержку выдвижения Путина

Член ОП РФ Кислицына: Путин стал главной объединяющей фигурой для россиян

Решение Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России — важное политическое событие. Об этом заявила руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Здесь стоит обратить внимание в первую очередь на масштабы кампании в поддержку выдвижения Владимира Владимировича. Более 3 миллионов россиян отдали свои подписи за его выдвижение. Это почти в 3 раза больше, чем на прошлых президентских выборах, и в 10 раз больше, чем необходимо по закону. Впечатляющие цифры», — отметила она.

Кислицына подчеркнула, что в этих цифрах отображается беспрецедентное сплочение россиян вокруг главы государства.

«Можно с уверенностью говорить о том, что он стал главной объединяющей фигурой для большинства граждан страны. Масштабная поддержка, которую избиратели выразили Путину в процессе сбора подписей, свидетельствует именно об этом. Сплочение большинства граждан вокруг действующего лидера государства — гарантия стабильности заданного политического курса и уверенного развития России. Это актуально во все времена, а в период внешнего давления на страну — особенно», — заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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