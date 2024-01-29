В Госдуме одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Об этом пишет ТАСС.

Комитет поддержал поправку, которая объясняет, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в перечне более 30 статей российского Уголовного кодекса.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что инициатива поможет защитить национальные интересы россиян и страны, а также права и свободы граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности. Он добавил, что в планах депутатов еще рассмотрение законопроекта о дополнительных гарантиях госслужащим, мобилизованным на военную службу или заключившим контракт о прохождении военной службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительными».