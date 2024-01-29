Машков собрался вручить Путину удостоверение кандидата в президенты

Сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков заявил, что лично передаст ему удостоверение кандидата в президенты. Об этом он сообщил 29 января на заседании Центризбиркома, пишут «Известия».

Артист выразил благодарность ЦИК за работу и кропотливую проверку документов. Он пообещал передать Путину удостоверение кандидата в ближайшее время. Машков также добавил, что штаб сделает всt, чтобы россияне узнали как можно больше о предстоящих выборах и о делах кандидата.

Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Владимир Путин — четвертый зарегистрированный кандидат в президенты. До него одобрение Центризбиркома получили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (кандидат от «Новых людей»), а также член партии КПРФ Николай Харитонов. Путин идет на выборы самовыдвиженцем. При этом стало известно, что в его поддержку собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК определился со слоганом президентских выборов 2024 года.