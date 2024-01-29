Стало известно о состоянии рабочего, пострадавшего при атаке дрона на Белгородскую область

Пострадавший при атаке дрона-камикадзе вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Колотиловка в Белгородской области рабочий находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ», — написал глава Белгородской области, отметив, что врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Об атаке беспилотника на село Колотиловка стало известно вечером 28 января. Дрон подорвал экскаватор, в результате чего находившийся поблизости рабочий получил открытый перелом правой голени, рваную рану левой ноги и другие травмы.

Накануне Гладков также сообщал, что за сутки ВСУ обстреляли девять населенных пунктов области.

Ранее в Белгородском районе обезвредили взрывоопасный снаряд.