Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военкоматы занимаются принудительной мобилизацией граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского немецкому телеканалу ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать», — заявил украинский президент.

По словам политика, он попросил Раду и военных учесть эти факты при подготовке нового законопроект о мобилизации, чтобы пресечь подобные случаи в будущем.

О случаях насильственной мобилизации ранее сообщалось в ряде регионов Украины. 9 января украинское издание «Новини.Live» написало, что в Одессе военкомы начали останавливать трамваи и принудительно забирать находящихся в них мужчин в центры комплектования. Также появлялась информация о раздаче повесток в троллейбусах.

Ранее на Украине оценили последствия принудительной мобилизации.