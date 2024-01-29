Размер текста
А
А
А

Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине

Зеленский признал, что на Украине есть случаи насильственной мобилизации

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военкоматы занимаются принудительной мобилизацией граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского немецкому телеканалу ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать», — заявил украинский президент.

По словам политика, он попросил Раду и военных учесть эти факты при подготовке нового законопроект о мобилизации, чтобы пресечь подобные случаи в будущем.

О случаях насильственной мобилизации ранее сообщалось в ряде регионов Украины. 9 января украинское издание «Новини.Live» написало, что в Одессе военкомы начали останавливать трамваи и принудительно забирать находящихся в них мужчин в центры комплектования. Также появлялась информация о раздаче повесток в троллейбусах.

Ранее на Украине оценили последствия принудительной мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами